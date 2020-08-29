В сети появилось видео момента похищения ребенка на АЗС в Борисполе

Вечером 28 августа с автозаправки в Киевской области выкрали четырехлетнюю девочку. Похищение заняло считаные секунды. Юная Лиза с готовностью проследовала за незнакомым мужчиной и, не сопротивляясь, села в его автомобиль. Уже опубликованы видео с камер наблюдения, зафиксировавшие момент похищения.

Как сообщает dtp.kiev.ua, семья приехала на автозаправку около 20.00 28 августа. Отец остался в автомобиле, а мать с дочкой пошли в павильон АЗС. Пока женщина рассчитывалась на кассе, девочку подхватил незнакомый мужчина и вынес на улицу.

О похитителе было известно лишь то, что он скрылся на белой KIA Cerato. Спустя два часа мужчину нашли и задержали — водитель не успел покинуть Борисполь. Ребенка вернули родителям.

Напомним, ранее в Черниговской области мужчина под наркотиками пытался выкрасть семилетнюю девочку, но вмешались прохожие. А в Черноморске местный житель похитил восьмилетнего мальчика прямо с детской площадки.

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