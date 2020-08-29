В Днепре новый случай с подрывом автомобиля и его владельца. Утром 29 августа в районе улицы Комбрига Петрова (район Тополь-3) в припаркованной машине взорвалась граната. Владельца авто увезли в больницу в тяжелом состоянии — мужчине взрывом оторвало обе руки. Вскоре раненый скончался.

Как сообщает Информатор, более подробно о ЧП рассказала супруга пострадавшего мужчины. По ее словам, муж привез на рынок ящики с продуктами, припарковал машину и перешел на переднее пассажирское сидение, оставив дверь открытой. Именно в этот момент боеприпас сдетонировал. Откуда рядом с мужчиной взялась граната, женщина ответить затрудняется.

Территория вокруг места ЧП ограждена. Работают полицейские.

Напомним, специалисты неоднократно отмечали, что избыток оружия и боеприпасов на руках у населения аукнется печальными последствиями. Так, в Николаеве боевую гранату бросили с крыши многоэтажки с непонятными целями, а в Киеве боеприпас обнаружили на детской площадке.

Фото gorod.dp.ua

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