В ожидании взрыва: с городского пляжа Черноморска эвакуировали всех отдыхающих (видео)

Сегодня утром, 29 августа, на Центральном пляже курортного города Черноморска, внесенного в оранжевую карантинную зону, обнаружили взрывоопасный предмет. На него наткнулись в море местные аквалангисты, которые регулярно проводят тренировочные погружения.

По словам начальника городского отдела ГСЧС Максима Ковальчука, «предмет, похожий на мину либо подводную бомбу, выявили сотрудники спасательной станции на расстоянии 20−25 метров от берега, напротив Elite Tennis Club».

Поскольку опасную находку идентифицировать не удалось, вызвали специалистов из регионального главка ГСЧС.

Правоохранители полностью освободили от отдыхающих пляжную территорию и оцепили ее. Спасатели патрулируют акваторию в районе происшествия, наблюдая за тем, чтобы никто не купался.

Ожидают прибытия подводников-саперов, которые, вероятнее всего, будут взрывать мину прямо на месте, поскольку она не подлежит транспортировке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на территории детского сада в селе под Киевом во время земельных работ были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

Видео со страница Валентина Ткачука в Facebook

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