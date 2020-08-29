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Происшествия

На Днепропетровщине 15-летний подросток случайно застрелил ровесника, хвастаясь дядиным ружьем

13:31 29 августа 2020
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В Днепропетровской области 28 августа 15-летний подросток во время неосторожного обращения с оружием случайно выстрелил в сторону приятеля и тот погиб. Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области в Facebook.

«Полицейские установили, что 28 августа около 20:30 15-летний подросток взял в руки охотничье ружье родственника, которое лежало на шкафу, вне сейфа. Во время неосторожного обращения с оружием парень случайно выстрелил в сторону приятеля. В результате 15-летний парень получил смертельное ранение головы и погиб на месте», — сообщили в полиции.

Огнестрельное оружие изъяли. По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 264 (ненадлежащее хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», похожий инцидент имел место ранее в Одесской области. Там в сентябре 2019 года подросток убил товарища. Следствие установило, что парнишка случайно застрелил 15-летнего приятеля, демонстрируя ему ружье своего деда. Сам мальчик рассказал, что выстрел произошел непроизвольно, когда он пытался разрядить оружие.

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