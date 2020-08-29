На трассе Киев – Чоп авто протаранило мотоцикл с семьей, есть жертвы (фото)

Во Львовской области участились ДТП с мототранспортом. Очередное трагическое столкновение произошло на трассе Киев — Чоп в пятницу, 28 августа. Ехавший в сторону Львова 46-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson, житель Винницы, начал выполнять обгон. В этот момент на встречную полосу выехал автомобиль, и в результате столкновения мотоцикл оказался в кювете.

Как сообщил департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, мотоцикл вез супружескую пару. 45-летняя жена погибла на месте, а муж с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Львова. Водитель автомобиля «Форд» с места ДТП скрылся.

На поиски скрывшегося автомобиля были отправлены сотрудники всех служб Камянко-Бугского райотдела полиции. Утром в субботу, 29 августа, правоохранители установили личность беглеца. Водителем, скрывшимся с места происшествия, оказался 46-летний местный житель, он уже задержан. Ведется расследование о нарушении дорожных правил, нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Укравтодоре назвали самые распространенные причины ДТП в Украине. По статистике, две из каждых трех аварий случаются либо из-за нарушений правил маневрирования, либо из-за несоблюдения безопасной скорости.



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