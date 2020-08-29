В Ворзеле под Киевом COVID-19 отправил на карантин роддом: первая информация

В Киевской области на карантин закрыли роддом в Ворзеле. Поводом стало проведение в ночь на четверг, 26 августа, экстренной операции роженице, поступившей с признаками ОРВИ. Напомним, в начале августа на карантин был закрыт роддом в Сумах.

Как сообщил в Facebook первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, проведенный женщине экспресс-тест оказался отрицательным, поэтому ее прооперировали, а уже после операции решили провели забор материалов для ПЦР-диагностики. Тогда-то пациентка и призналась, что накануне уже сдала этот тест. Он, к сожалению, показал инфицирование COVID-19.

Таким образом, роддом пришлось закрыть на карантин на 2 недели. На самоизоляцию отправлены 10 медиков, непосредственно контактировавших с женщиной. 20 беременных, которые на то время находились в роддоме, но с зараженной пациенткой не контактировали, и 14 будущих мам, находившихся на сохранении, пройдут ПЦР-тестирование.

«Беременные жительницы нашего региона будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу», — информирует Маркушин.

Отметим, что в июне на Волыни жертвой коронавирусной инфекции стала 39-летняя роженица, которая прожила всего 4 дня после родов, а затем скончалась от острой пневмонии.

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