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Происшествия

Закрывайте окна на ночь: в центре Харькова в офис залетела сотня летучих мышей (фото)

16:18 29 августа 2020
Летучие мыши

В один из офисов в центре Харькова, где недавно ужесточили карантин, в открытое окно залетело около сотни летучих мышей. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Kharkiv Bat Group».

«Уходя из офиса или дома на выходные или в отпуск, не забывайте закрывать окна! Иначе может произойти вот такое. Люди надолго оставили открытое на проветривание окно и в помещение (расположено в центре Харькова) залетели почти 100 летучих мышей двух видов!» — говорится в сообщении.

Как сообщили в сообществе, это произошло потому, что сейчас период миграции у летучих мышей и они ищут временные пристанища в день.

«Сначала залетел один или группа, не смог вылететь, начал кричать и призывать других. Таким образом в эту „ловушку“ набралось их хорошо. К счастью, владельцы помещения отнеслись очень ответственно и позвали нас на помощь», — говорится в сообщении «Kharkiv Bat Group».

Большинство летучих мышей были отпущены на свободу. Пятеро были слишком истощены и еще нуждаются в реабилитации. К сожалению, шесть летучих мышей погибли, не дождавшись помощи.

«Будьте особенно бдительны в течение августа и сентября и закрывайте окна на ночь в рабочих помещениях!» — призвали представители Facebook-сообщества «Kharkiv Bat Group».

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые пришли к выводу, что свирепствующая ныне пандемия COVID-19 была вызвана переходом коронавируса от летучих мышей к человеку.

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