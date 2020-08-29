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Происшествия

Возле пляжа в Черноморске из моря достали неразорвавшийся снаряд (фото)

16:31 29 августа 2020
Мина в воде

Специалистам Одесского регионального главка ГСЧС удалось «аккуратно» извлечь огромный боеприпас (на данный момент пока не известно, мина это или бомба), обнаруженный в субботу, 29 августа, на центральном городском пляже в Черноморске.

По словам руководителя коммунального учреждения «Муниципальная стража» Петра Канарьяна, судя по коррозии на поверхности взрывоопасного предмета, в море он находится уже давно, не исключено, что со времен Второй мировой войны.

Помимо сотрудников ГСЧС и взрывотехников, на месте собралось большое количество правоохранителей. Территорию пляжа пришлось перекрыть по периметру.

Напомним, на этой неделе на одесском пляже «Дельфин» наконец подняли многострадальный танкер Delfi, потерпевший крушение еще осенью 2019 года. «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места событий.

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