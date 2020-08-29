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На Харьковщине бунт против ромов: после столкновений полиция эвакуировала представителей нацменьшинства (фото)

17:23 29 августа 2020
В Балаклее бунт против ромов

В Балаклейском районе Харьковской области бунтуют жители села Андреевка, требуя, чтобы из села выселили ромов, которые якобы избили местного парня. Напомним, в апреле расистский скандал с «выселением» ромов произошел в Ивано-Франковске.

Сначала люди устроили стихийный митинг, а затем направились к дому, в котором проживает ромская семья. С криками «Уезжай!» они забросали камнями и яйцами (одно окно было разбито), а затем попытались ворваться во двор.

Стихийный митинг

Полицейским пришлось вывезти эту семью, однако протестующие отправились к другому дому, в котором также живут ромы.

В настоящее время территория села окружена полицией, на место прибыли также сотрудники подразделения спецназначения «Восток».

Полиция блокировала село

Напомним, в июне в Харькове произошли массовые беспорядки на территории т. н. «чернобыльской» больницы, которую решили переориентировать на прием больных с коронавирусом.

Фото Суспільне Харків и ГУ НП в Харьковской области

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