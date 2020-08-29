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Происшествия

На похитителя ребенка в Борисполе завели дело сразу по четырем статьям, в том числе за изнасилование

18:27 29 августа 2020
Задержанный

Следователи Бориспольского отдела полиции объявили о подозрении 29-летнему злоумышленнику, который вечером 28 августа похитил четырехлетнюю девочку на АЗС и пытался увезти ее в неизвестном направлении.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), частью 4 статьи 153 («Сексуальное насилие»), статьей 15 («Покушение на уголовное правонарушение»), частью 4 статьи 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, отмечают в полиции.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленнику предупредительной меры в виде содержания под стражей. Он уже признался, что похитил девочку с преступными намерениями.

Напомним, момент похищения девочки попал на камеру видеонаблюдения.


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