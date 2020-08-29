27.39 / 27.59 32.23 / 32.69
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жертвой взрыва гранаты в автомобиле в Днепре стал 71-летний пенсионер, — полиция (фото)

20:08 29 августа 2020
Жертвой взрыва гранаты в автомобиле в Днепре стал 71-летний пенсионер,&nbsp;— полиция (фото)

В Днепре жертвой взрыва гранаты в припаркованном у рынка автомобиле стал 71-летний мужчина — житель Солонянского района Днепропетровской области.

Как уточнили в полиции, взрыв прогремел около 10:20 29 августа через несколько минут после того, как водитель сел в авто. Пассажиров в салоне не было.

Пострадавший скончался в больнице от полученных травм (взрывом ему оторвало обе руки).

На месте инцидента полиция изъяла фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Эксперты считают, что взорвалась граната Ф-1.

Напомним, ранее граната взорвалась в общежитии учебного центра «Десна». Там обошлось без жертв, однако двое пострадавших до сих пор остаются в тяжелом состоянии.

248

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Разбитая техника под Иловайском

Командир минометного расчета Бодрый: «Не было в Иловайске повальной сдачи в плен! Мы там врагам тоже навешали!»

Владимир Андреев

На второй день после юбилея умер известный советский актер Владимир Андреев (фото)

Мина в воде

В акватории пляжа в Черноморске из моря достали неразорвавшийся снаряд (фото)

Арсенал&nbsp;— Ливерпуль

«Арсенал» 16-й раз завоевал Суперкубок Англии: видеообзор матча

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер