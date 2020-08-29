Жертвой взрыва гранаты в автомобиле в Днепре стал 71-летний пенсионер, — полиция (фото)

В Днепре жертвой взрыва гранаты в припаркованном у рынка автомобиле стал 71-летний мужчина — житель Солонянского района Днепропетровской области.

Как уточнили в полиции, взрыв прогремел около 10:20 29 августа через несколько минут после того, как водитель сел в авто. Пассажиров в салоне не было.

Пострадавший скончался в больнице от полученных травм (взрывом ему оторвало обе руки).

На месте инцидента полиция изъяла фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Эксперты считают, что взорвалась граната Ф-1.

Напомним, ранее граната взорвалась в общежитии учебного центра «Десна». Там обошлось без жертв, однако двое пострадавших до сих пор остаются в тяжелом состоянии.



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