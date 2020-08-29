Участников нападения на автобус "оппозиционеров" на Харьковщине суд арестовывает без права залога

Киевский районный суд Харькова 29 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым подозреваемым в нападении на автобус в Люботине. Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, все подозреваемые были взяты под стражу на 60 суток без права залога.

По его словам, все подсудимые зарегистрированы в Днепре.

«Еще продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения другим подозреваемым», — сообщил спикер, которого цитирует УНН.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми — активистами организации «Патриоты — За жизнь». Трое пострадавших получили ранения от выстрелов из травматического оружия, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с травмами и сотрясением головного мозга. Сразу же после нападения были задержана 14 человек, а через некоторое время в полиции установили личности еще 35 граждан, которые могут быть причастны к обстрелу автобуса.



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