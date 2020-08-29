27.39 / 27.59 32.23 / 32.69
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Участников нападения на автобус "оппозиционеров" на Харьковщине суд арестовывает без права залога

21:18 29 августа 2020
Участников нападения на автобус «оппозиционеров» на Харьковщине суд арестовывает без права залога

Киевский районный суд Харькова 29 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пятерым подозреваемым в нападении на автобус в Люботине. Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, все подозреваемые были взяты под стражу на 60 суток без права залога.

По его словам, все подсудимые зарегистрированы в Днепре.

«Еще продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения другим подозреваемым», — сообщил спикер, которого цитирует УНН.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми — активистами организации «Патриоты — За жизнь». Трое пострадавших получили ранения от выстрелов из травматического оружия, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с травмами и сотрясением головного мозга. Сразу же после нападения были задержана 14 человек, а через некоторое время в полиции установили личности еще 35 граждан, которые могут быть причастны к обстрелу автобуса.

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мина в воде

В акватории пляжа в Черноморске из моря достали неразорвавшийся снаряд (фото)

Разбитая техника под Иловайском

Командир минометного расчета Бодрый: «Не было в Иловайске повальной сдачи в плен! Мы там врагам тоже навешали!»

такси

В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона: что ждет водителей

Владимир Андреев

На второй день после юбилея умер известный советский актер Владимир Андреев (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер