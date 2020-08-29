Антиромский бунт под Харьковом: полиция завела уголовное дело по статье о "нарушении равноправия граждан"

В полиции Харьковской области отреагировали на межэтнические стычки в селе Андреевка Балаклейского района, участие в которых приняли до полутысячи местных жителей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») и части 2 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса.

Санкции указанных статей предполагают до 4 лет лишения свободы.

Ведется досудебное расследование.

Полиция охраняет жилище ромской семьи

Напомним, поводом для противостояния стало избиение группой парней-ромов местного парня, которое, по словам участников акции, произошло 19 августа. Полиции пришлось взять село в кольцо, а также направить на место сотрудников подразделения спецназначения «Восток».

А в 2018 году Украину потрясла серия поджогов ромских таборов в разных регионах страны, в т. ч. в Киеве.



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