КОРД штурмовал квартиру неадеквата, угрожавшего устроить взрыв в 9-этажном доме в Рубежном (фото)

В городе Рубежное на Луганщине спецподразделение полиции КОРД привлекали к штурму квартиры, в которой заперся 39-летний мужчина с гранатой. Напомним, ранее в Полтавской области полиция во время операции по задержанию автовора, подозреваемый достал гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции.

Сообщение на спецлинию 102 от 69-летней жительницы Рубежного о том, что ее 39-летний сын не пускает ее домой, в квартиру на 9 этаже, поступило в полицию вечером 29 августа.

Прибыв на место, полицейские эвакуировали жителей дома, выставили оцепление и начали переговоры с неадекватом. Однако он лишь бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в правоохранителей.

Таким образом, руководителем полиции Луганской области было принято решение о введении в действие специальной операции. Бойцы спецподразделения КОРД в считанные минуты взяли штурмом квартиру и задержали мужчину. Никто не пострадал.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и 259 «Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее гранатой правоохранителям угрожал житель Прикарпатья, которого уличили в выращивании конопли.

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