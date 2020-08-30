Поджог авто «Схем» под Киевом: в полиции показали фото организаторов

Полиция Киевской области объявила в розыск двух подозреваемых в организации поджога авто программы «Схемы» Радио Свобода.

Их имена и фото обнародовал в соцсети руководитель Главного управления Национальной полиции в регионе Андрей Небитов.

По информации полицейского, суд изберет для них меру пресечения уже на следующей неделе.

Кроме того, Небитов проинформировал, что речь идет о деятельности организованной преступной группы.

Напомним, ранее по подозрению в поджоге автомобиля, который использовала съемочная группа программы «Схемы», полиция задержала жителя Луганской области. При обыске у него были обнаружены зажигательные шашки.



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