В Крыму пронесся мощный торнадо: яркое видео попало в сеть

В Крыму пронесся огромный торнадо. Ранее смерч видели жители Запорожской области.

Крымчане и туристы заметили торнадо в Сакском и Черноморском районах. Видео сняли очевидцы вблизи Евпатории.

Гигантский водяной смерч образовался неподалеку от побережья. Его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря.

Смерчи время от времени видят на полуострове. Обычно они возникают в приморских районах.

Напомним, в конце июля смерч прогулялся по пляжу в Кирилловке, заставив курортников убегать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что смерчи можно наблюдать не только в южных регионах страны, но и в высокогорья украинских Карпат, в частности, на Чорногоре.

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