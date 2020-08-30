В деле о нападении на автобус под Харьковом появились новые подозреваемые

Киевский районный суд Харькова 30 августа продолжает избирать меру пресечения мужчинам, напавшим на днях на микроавтобус на трассе Киев-Харьков.

На данный момент за решетку на два месяца уже отправлены 12 из 16 подозреваемых по делу о нападении на автобус. Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает УНН.

По его словам, появились еще двое задержанных, которых задержали в пятницу, 28 августа.

Это харьковчане, причина их задержания — оперативная информация о том, что они якобы участвовали в нападении на автобус. Прокуратура просит для них такую же меру пресечения, как и остальным задержанным.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми.

В полиции установили личности 35 граждан, которые могут быть причастны к преступлению. Это жители Харькова, Днепра и Полтавы. Как известно, вскоре после инцидента с нападением на трассе были задержаны 14 человек.

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