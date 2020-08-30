В центре Одессы напали на участников акции ЛГБТ- сообщества, есть пострадавшие (видео)

В воскресенье, 30 августа, в Одессе завершается традиционный фестиваль «Одесса Прайд — 2020». Именно на сегодня, согласно программе, был запланирован «Марш равенства». Однако, в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу, решили заменить его на обычное акцию «Будущее творят неравнодушные!». Прямо под открытым небом. На том же месте — Приморском бульваре.

Туда же, к месту проведения этого мероприятия, явились десятки молодых людей, позиционирующих себя как сочувствующие сторонникам традиционных семейных ценностей.

Они заявили, что «просто пришли выразить свою позицию без провокаций и экстремизма».

Тем не менее, полиция решила «отделить» две оппонирующие группы участников. Правоохранители окружили плотным кольцом несколько десятков участников ЛГБТ-акции.

Это не остановило молодых людей в черных футболках — ту самую «группу поддержки традиционных ценностей». Они начали прорывать кольцо правоохранителей, толкать их, обвиняя в том, что они «на стороне» людей нетрадиционной ориентации.

Одновременно они забрасывали яйцами и применяли слезоточивый газ в отношении участников ЛГБТ-сообщества. Также использовали ненормативную лексику.

Параллельно скандировали: «Смерть — ЛГБТ!», «Слава нации!!!», а также выкрикивали лозунги, несущие оскорбления ЛГБТ.

По предварительным данным, полицейские задержали порядка десяти человек из числа наиболее агрессивных. Также серьезно пострадал полицейский, на которого напали те же представители «традиционщиков».

По данным организаторов «Одесса Прайд» пострадали в результате столкновений двое участников их акции, они обратились за медицинской помощью.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

В настоящее время правоохранители стремятся увести представителей ЛГБТ с Приморского бульвара, ограждая их от непрекращающихся попыток нападений.

Напомним, похожий инцидент произошел и на Михайловской площади в Киеве на Транс-Марше, посвященному Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

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