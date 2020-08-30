27.38 / 27.57 32.25 / 32.64
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Могут легко украсть все деньги: мошенники придумали необычную схему обмана в сети

18:15 30 августа 2020
смартфон

В Украине, где в последнее время увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт, аферисты придумали новую схему завладения чужими деньгами.

Суть мошенничества состоит в том, что человеку, предлагая какую-то услугу, рекомендуют установить на телефон присланные приложения. С большой вероятностью, внутри этих приложений есть файлы-шпионы, которые отправят своим владельцам всю полезную информацию, которую смогут найти в телефоне.

«Например, перехватить управление вашими СМСками, отправить запрос к вашему банку, „переписать“ на себя привязку номера телефона и украсть все ваши деньги… Вообще там открывается огромный простор для вредных действий — это все равно, что украсть ваш незаблокированный телефон», — уточняет пользователь-специалист в IT-технологиях, которого пытались обмануть аферисты.

По его словам, сделано все очень грамотно. Не исключено, что человек менее осведомленный в IT, может стать реальной жертвой мошенников и остаться, например, без остатка средств на платежной карте.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об очередной мошеннической схеме, которую аферисты проворачивают через почту.

521

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

смартфон

Могут легко украсть все деньги: мошенники придумали необычную схему обмана в сети

люди

Индия установила мировой антирекорд по количеству зараженных COVID-19 за сутки

люди

Минздрав обновил список стран «красной» зоны: что изменилось

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер