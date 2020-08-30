Могут легко украсть все деньги: мошенники придумали необычную схему обмана в сети

В Украине, где в последнее время увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт, аферисты придумали новую схему завладения чужими деньгами.

Суть мошенничества состоит в том, что человеку, предлагая какую-то услугу, рекомендуют установить на телефон присланные приложения. С большой вероятностью, внутри этих приложений есть файлы-шпионы, которые отправят своим владельцам всю полезную информацию, которую смогут найти в телефоне.

«Например, перехватить управление вашими СМСками, отправить запрос к вашему банку, „переписать“ на себя привязку номера телефона и украсть все ваши деньги… Вообще там открывается огромный простор для вредных действий — это все равно, что украсть ваш незаблокированный телефон», — уточняет пользователь-специалист в IT-технологиях, которого пытались обмануть аферисты.

По его словам, сделано все очень грамотно. Не исключено, что человек менее осведомленный в IT, может стать реальной жертвой мошенников и остаться, например, без остатка средств на платежной карте.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об очередной мошеннической схеме, которую аферисты проворачивают через почту.

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