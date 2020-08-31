Оккупанты устроили новые обыски и задержания в Крыму

В понедельник, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики устроили новые обыски в домах крымских татар.

Правоохранители оккупационной власти нагрянули к жителям Судака, Нижнегорского и Советского районов, сообщает в Facebook «Крымская солидарность».

Известно, что на момент обыска в доме журналиста «Крымской солидарности» 34-летнего Айдера Кадырова в Нижнегорском районе были его жена и четверо детей, младшей всего 2,5 месяца.

После проведения обыска Кадырова увезли в ФСБ Симферополя.

В Советском районе на полуострове оккупанты обыскали дом 29-летнего Энвера Топчий, отца двух несовершеннолетних детей. А в Солнечной долине Судакского района — в доме 30-летнего Айдера Аблякимова. Он отец малолетнего ребенка и работает сотрудником МЧС.

На обыски спецслужбисты приехали на машинах без номеров с ОМОНом и автозаком.

Напомним, в МИД Украины сформулировали главные тактические задачи по деоккупации Крыма.

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