СБУ инсценировала убийство IT-коммерсанта, чтобы задержать заказчика

Сотрудники СБУ предупредили заказное убийство бизнесмена, работающего в ІТ-сфере и задержали заказчика. Ранее в спецслужбе задержали двоих киевлян, убивших следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного.



Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. У заказчика был конфликт с потерпевшим, связанный с совместными сделками в известной компании, занимавшейся криптовалютой. Компания имеет некоторые признаки так называемой «финансовой пирамиды».

Жизнь своего партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США.



Правоохранители провели в Голосеевском районе столицы имитацию исчезновения, а затем и убийства жертвы, после чего сообщили о выполнении «заказа». Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи «киллеру» второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства, сообщили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса «Убийство по заказу».



Напомним, ранее СБУ «накрыла» крупную финансовую пирамиду, вкладчиками которой были 600 тысяч украинцев.

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