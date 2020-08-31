Ударил каждого в грудь ножом и сбежал: подозреваемый в двойном убийстве в Одессе задержан (фото, видео)

Злоумышленника, который 25 августа в дворе одной из жилых многоэтажек в Суворовском районе Одессы совершил двойное убийство, задержали. За 200 километров от города, в соседней, Николаевской области.

Об этом сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции, уточнив, что жертвами гражданина стали двое мужчин в возрасте 50 лет и 61 года, которым он нанес смертельные ножевые ранения.

«На поиски скрывшегося подозреваемого был ориентирован личный состав Суворовского отдела полиции и сотрудников управления уголовного розыска главка. Его нашли в одном из поселков Николаевской области. Это 47-летний гражданин без определенного места жительства», — сообщили в полиции.

Задержанный рассказал, что действительно ударил одесситов ножом, но при этом он якобы защищался от ограбления. По словам подозреваемого, сразу после совершенного он выбросил орудие убийства — нож — в ближайший мусорный бак, после чего зашел в подъезд, переоделся и бросился бежать.

Об окровавленных телах жертв, обнаруженных на проспекте Добровольского, в полицию сообщила местная жительница. Врачи «скорой», которых она также вызвала, констатировали смерть мужчин. Причиной их гибели стали несовместимы с жизнью ножевые ранения.

«По словам свидетелей, смертельные телесные повреждения пострадавшие получили во время столкновения с неизвестным мужчиной. Люди якобы видели, как между тремя гражданами возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал нож и ударил в грудь сначала одного, а потом второго, после чего с места преступления скрылся», — уточнили в полиции.

Как рассказала «ФАКТАМ» одна из очевидцев ЧП, «средь бела дня, на глазах у детей, незнакомец буквально изрешетил двух мужчин».

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Характерно, что правоохранители ничего не сообщают о личности задержанного. Хотя, напомним, ранее один из местных Tеlegram-каналов разместил фото вероятного убийцы двоих мужчин. Можно предположить, что он уже попадал в поле зрения правоохранителей и, возможно, не единожды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком убийстве в Черкассах: там 30 августа 28-летнюю девушку ударила ножом прямо в сердце беременная женщина. Она была возмущена тем, что соседка по квартире не оплатила свою часть коммунальных услуг.

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