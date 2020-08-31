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Происшествия

Требовали 100 тысяч долларов и угрожали убить ребенка: в Харькове задержали опасную банду (фото)

16:50 31 августа 2020
Задержание

В Харькове, который находится на 24 месте в рейтинге самых криминальных городов Европы, полиция задержала преступную группировку, вымогавшую у мужчины 100 тысяч долларов США.

Как сообщает Нацполиция Украины на своей странице в Facebook, к правоохранителям за помощью обратился харьковчанин. Ему длительное время поступали телефонные звонки с угрозами.

Неизвестные, требовали от мужчины 100 тысяч долларов США. При этом угрожали, что если он не отдаст деньги, то убьют его маленького ребенка.

Полицейские установили злоумышленников — в преступную группу входили четверо жителей Харькова. Организатор — 29-летний мужчина, который взял в «помощники» свою сожительницу.

Ранее сообщалось, что в Харькове куратор организовывал нападения банды подростков на людей.

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