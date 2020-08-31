Более 60 тысяч патронов, тротиловые шашки и не только: под Харьковом нашли внушительный схрон боеприпасов (фото)

В Харьковской области полицейские обнаружили тайник, в котором находилось большое количество боеприпасов. Ранее на Харьковщине задержали бойца ВСУ, до этого числившегося в «спецназе ДНР».

Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook, правоохранители обнаружили схрон в гараже города Люботин. В нем находилось почти 62 тысячи патронов различного калибра, тротиловые шашки и другие боеприпасы.

Также в подвальном помещении гаража обнаружили 472 корпуса ручных гранат различного типа, 668 гранатометных выстрелов различного типа, 480 запалов типа «УЗРГМ», 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 121 пусковой ракетный двигатель, 66 ручных дымовых гранат, 20 минометных, противопехотных, сигнальных и осветительных, мин. Изъяты 7 кг пластида и 1,5 кг другого взрывчатого вещества.

Устанавливаются лица, причастные к хранению боеприпасов и оружия.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали опасную банду вымогателей.

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