Повалили на землю и били кулаками по голове: на Днепропетровщине подростки зверски издевались над сверстницей на камеру (видео)

В Никополе девочки-подростки избили свою сверстницу ногами, засняли это на видео и разместили в соцсетях. Ранее суд вынес суровый приговор школьнице, избившей сверстницу под Одессой.

Как сообщает никопольская общественная организации «Прихист», хулиганки повалили свою жертву на землю и избивали ее ногами по животу и спине.

«После того, как одна из них повалила пострадавшую на пол, продолжила бить ее кулаками по голове, а ее подружки „добавили“ бедной девчонке еще и несколько ударов ногами — по спине и по животу. Это вопиющий случай детской агрессии, особенно учитывая тот факт, что видео происшествия сами „бойцы“ опубликовали в своем инстаграм-профиле», — написано в сообщении в сообщении.

Видео содержит сцены насилия, 18+.

Правоохранители уже установили личности хулиганок, против них отрыто криминальное производство.

Ранее сообщалось, что суд признал учительницу школы Измаила виновной в буллинге.

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