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Происшествия

На Житомирщине неизвестные пытались подорвать поезд с бензином: детали, фото и видео происшествия

20:11 31 августа 2020
Место взрыва

В Житомирской области совершен подрыв железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд «Барбары — Коростень». Ранее террорист попытался подорвать цистерны с аммиаком на Северодонецком «Азоте».

Как сообщает пресс-служба СБУ, поезд транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом. Взрыв произошел на перегоне «Сокорики-Бехи»: жертв нет, повреждены железнодорожные рельсы и шпалы.

На месте происшествия работают сотрудники СБУ и Национальной полиции, а также сотрудники взрыво-технической службы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»). Боевики «ДНР» считают, что именно он организовал убийство в оккупированном Донецке их главаря Александра Захарченко. Байдалу подозревают в незаконном обращении с оружием.

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