Похитителя четырехлетней девочки в Борисполе отправили под арест

В Борисполе Киевской области на два месяца арестовали мужчину, которого подозревают в похищении четырехлетней девочки на заправке. Малышку выкрали, когда ее мать на минуту отвлеклась, расплачиваясь за бензин. Ребенка усадили в автомобиль и увезли в другую часть города.

Теперь суд постановил, что житель Борисполя будет находиться под стражей без права выйти под залог. Мужчина подозревается не только в похищении ребенка (ч. 2 ст. 146), но еще и в попытке сексуального насилия и изнасилования. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Напомним, похитителя нашли спустя пару часов. Был задержан 29-летний житель Борисполя. После общения с полицейскими он признался, что умышленно увез девочку с заправки.



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