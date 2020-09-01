Сбил "Газелью" и переехал: под Запорожьем рецидивист жестоко расправился с односельчанином (видео)

В Запорожской области зафиксирован случай смерти человека под колесами автомобиля. При этом наезд, в отличие от инцидента во Львове, был совершен вполне умышленно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что конфликт между двумя односельчанами произошел ночью у одного из сельских магазинов.

На видео с камер наблюдения видно, что водитель и стоящий у его «Газели» мужчина что-то обсуждают на повышенных (очевидно) тонах.

Внезапно микроавтобус резко срывается с места, а получивший удар дверцей мужчина падает. Он пытается подняться на ноги, но его сбивает тот же микроавтобус.

Наезд закончился трагически — от полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя, который пытался убежать, задержали на следующий день — им оказался 42-летний рецидивист. Сначала он пытался скрыться в селе у знакомых, а потом хотел убежать, уже на другом авто.

«Сотрудники группы реагирования заметили разыскиваемый автомобиль ВАЗ и начали его преследовать. Водитель пытался скрыться сельским улицам, а злоумышленник, который прятался в авто на заднем сиденье, даже хотел выпрыгнуть из него во время движения. Сотрудники группы реагирования провели спецоперацию и задержали подозреваемого», — заявили в областном управлении Нацполиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном инциденте, который произошел в Киеве на прошлой неделе: пьяный военный на авто тяжело травмировал трех девушек-курсанток.

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