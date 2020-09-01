В центре Киева машина влетела в летнюю площадку кафе: видео последствий

В Киеве, где недавно пьяный военный на авто тяжело травмировал трех девушек-курсанток, произошло еще одно серьезное ДТП — на Бессарабке авто вылетело на летнюю площадку кафе, где находились люди.

Как сообщает «Киев Оперативный», пострадал один из посетителей кафе — его срочно госпитализировали. Свидетели утверждали, что водитель автомобиля Volkswagen, устроивший ДТП, был сильно пьян.

Эксклюзивный материал о пострадавших в ДТП девушках-курсантках, две из которых лишились ног, читайте на сайте «ФАКТОВ».

325

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter