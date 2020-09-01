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Происшествия

В Борисполе пассажирка вышла "погулять" на крыло самолета: впечатляющее видео

9:21 1 сентября 2020
Женщина на крыле самолета

В сеть выложили видео с летного поля аэропорта «Борисполь», где пассажирка вышла прогулять по крылу самолета через аварийный люк. Напомним, что в ряде украинских аэропортов, в том числе и в «Борисполе», начали проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийную дверь, села на крылышко самолета, что бы поболтать ногами, наслаждаясь видами аэропорта», — пишет Влад Антонов, выложивший на своей страничке в соцсетях видео «dtp.kiev.ua».

В пресс-службе аэропорта «Борисполь» «ФАКТАМ» сообщили, что уже видели соответствующее видео. Задерживался ли рейс, пока что не известно. Известно лишь то, что это был самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с конца августа в «Борисполе» начала работу инспекция по парковке. На первом этапе водителей, нарушающих правила парковки, будут предупреждать, а в дальнейшем и наказывать штрафом до 1700 гривен.

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