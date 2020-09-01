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Происшествия

В центре Полтавы подростки устроили безобразную драку и избили девушку ногами (видео)

14:12 1 сентября 2020
полтава

В центре Полтавы две девушки жестоко избили свою сверстницу. Драка была устроена на площади перед караоке-баром. Свою жертву молодые девушки тягали за волосы по земле и избивали ногами. Несмотря на закон о противодействии буллингу и возможность наказать обидчиц, в полицию пострадавшая не обращалась.

Запись с мобильного телефона была опубликована в полтавском Telegram-канале.

Видео 18+

В нескольких метрах от девушек из приятели тоже выясняли отношения с помощью драки. Видео 18+

В полиции говорят, что ни один из участников потасовки к ним не обращался и заявление не писал, а потому расследование началось по факту появления скандальных видео в соцсетях. Полицейские просят помочь установить личности тех, кто фигурирует на видео. Информация принимается как по телефону 102, так и по любым другим удобным каналам.

Правоохранители Полтавы напомнили, что за групповое хулиганство Уголовный кодекс предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, похожие издевательства над сверстницей устроили школьницы в Никополе. А в Черноморске жертвой жестоких подростков стала школьница с психическим расстройством.

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