В России разбился автобус с жителями Донецка, которые в объезд следовали в Харьков (фото)

В России ночью 31 августа разбился автобус с людьми, которые пытались выехать с оккупированного Донбасса и попасть на украинскую территорию через Воронежскую и Белгородскую области РФ. После того, как оккупанты закрыли блокпосты на линии разграничения, жители оккупированных территорий ищут обходные пути, чтобы попасть в Харьков. Предприимчивые водители организовали перевозки окружными маршрутами, но более 20 часов в пути не могли не привести к трагедии.

Фото с места ДТП приводит PortalVoronezh. Попавший в аварию микроавтобус следовал из Донецка в Харьков через российский Белгород. Предполагают, что 37-летний водитель был утомлен дорогой, уснул ночью за рулем, а потому в Ольховатском районе Воронежской области микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

Кроме водителя, погибла еще и 72-летняя пассажирка. Остальные пятеро находившихся в автобусе — все жители оккупированного Донецка — отправлены в больницу. Двое остались в медучреждении, остальным врачи рекомендовали долечиваться амбулаторно.

Напомним, боевики уже три месяца блокируют перемещение людей через линию разграничения на Донбассе. Основной поток граждан из ОРДО вынужден пробираться на мирную территорию Украины через Россию.

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