Протестующие рестораторы устроили дискотеку под Кабмином (видео)

Во вторник, 1 сентября, откровенно одетые девушки устроили перфоманс возле здания Кабинета министров Украины 1 сентября. Эта акция направлена против закрытия ночных клубов из-за карантина.

Видео с протестов перед Кабмином опубликовал «Информатор».

Митингующие требуют разрешения клубам и ресторанам работать круглосуточно, а не только до 23:00. Главный аргумент — убытки из-за карантина, от властей также требуют освободить заведения от налогов либо компенсировать убытки.

Как сообщает Kurs, рестораторы устроили акцию протеста и в Ивано-Франковске. Ей предшествовал рейд полиции по центру города для закрытия кафе, ресторанов, кинотеатров и непродуктовых магазинов.

Участники пикета отмечают внесение города в «красную» зону и так отпугнуло посетителей заведений.

«А нам надо платить аренду, зарплаты, налоги. Выжить только при работе на доставку мы не сможем», — говорят рестораторы.

В пикете участвуют также владельцы кинотеатров.

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска выдвинул ряд требований к Зеленскому.

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