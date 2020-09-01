«Не удивлюсь, если среди вкладчиков B2B Jewelry начнутся самоубийства»

Одной из самых громких тем недели стал скандал с компанией B2B Jewelry, деятельность которой заблокировала СБУ. В пресс-службе ведомства заявили, что организация, офисы и билборды которой были во многих городах буквально на каждом углу, является финансовой пирамидой. По данным Службы безопасности, вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. «Злоумышленники присвоили и легализовали через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества более 250 миллионов долларов, — заявили в пресс-службе СБУ. - За деньги вкладчиков организаторы схемы приобрели остров Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности и другое имущество». СБУ провела 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал имущественные активы организаторов: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

«Первый раз я купил золотые изделия на четыре тысячи долларов»

Эти события взбудоражили без преувеличения всю страну. Еще несколько месяцев назад в магазины B2B Jewelry стояли сумасшедшие очереди. Чтобы отдать деньги этой организации, люди даже брали кредиты. И хотя внешне это было похоже на сеть обычных ювелирных салонов, на самом деле там не только продавали драгоценности. Клиенты B2B Jewelry называют себя вкладчиками: они убеждены, что не просто покупали изделия, а зарабатывали деньги. Вернее, должны были зарабатывать. У желающих поучаствовать в схеме было два варианта. Первый — купить изделие (которое стоило значительно дороже, чем в других ювелирных магазинах), а затем в течение года получить за него 104 процента кэшбека (то есть вернуть даже больше, чем заплатил). Второй вариант: вместо изделия купить сертификат, который работал как депозит — по нему клиенту обещали выплачивать восьмипроцентную ставку в неделю (или 416 процентов годовых).

В ювелирные магазины B2B Jewelry стояли сумасшедшие очереди

Схема с сертификатами клиентам нравилась больше — ведь можно было больше заработать. Люди добровольно несли в организацию десятки тысяч гривен и даже долларов, получая взамен бумажку, которая, как они были уверены, позволит им разбогатеть. Но этого не случилось. В начале марта обещанные выплаты прекратились. И, как это всегда бывает с финансовыми пирамидами, те, кто внес свои деньги последними, остались ни с чем.

Вкладчика, с которым нам удалось пообщаться, зовут Виктор. Ему 39 лет, он из Ривненской области. В B2B Jewelry он в общей сложности внес восемь тысяч долларов.

— Об этой организации я впервые услышал еще в ноябре прошлого года от попутчицы, которую подвозил, — рассказал «ФАКТАМ» Виктор. — Она увлеченно рассказывала, как купила изделие, и кэшбек за ее покупку превышает сто процентов. Я сначала подумал, что она врет или что-то путает. Но женщина уверяла, что каждую неделю получает обещанные проценты и уже скоро вернет стоимость изделия, к тому же еще и заработает. Она дала мне свой клиентский номер — в надежде, что я зарегистрируюсь в организации как приведенный ею клиент. Я не спешил этого делать, но уже через месяц стал слышать о B2B Jewelry от многих своих друзей и знакомых. И все рассказывали, как они успешно на этом зарабатывают. Даже показывали мне выписки из своих личных кабинетов (они были у каждого клиента), судя по которым, им действительно каждый месяц приходили обещанные проценты. Одним словом, я поверил и 20 февраля сам принес в организацию свои деньги.

К счастью, я купил не сертификат, а золото. Теперь уже понимаю, что все равно значительно переплатил (в других магазинах такие изделия стоят в два с половиной, а то и в три раза дешевле). Мне обещали каждую неделю (и так в течение 52 недель) возвращать три процента от стоимости изделий, которые я приобрел. Тем, кто купил серебро, обещали возвращать до шести процентов. А тем, кто купил не изделие, а сертификат, — восемь процентов. Кстати, продавцы уговаривали покупать именно сертификаты. Рассказывали, что это невероятно выгодно и их в любой момент можно обменять на изделия.

Клиентов убеждали, что купив ювелирное изделие или сертификат, они получат больше денег, чем заплатили

Виктор признается: понимал, что это финансовая пирамида. Но надеялся быть в числе счастливчиков, которые успеют получить обещанные проценты.

— Большинство вкладчиков это понимали, — продолжает мужчина. — Но надеялись «проскочить». Когда первый раз пришел в магазин B2B Jewelry, там были толпы желающих вложиться. Простоял там час — за это время у компании появились десятки новых вкладчиков. Причем 90 процентов брали не изделия, а сертификаты. Было много пенсионеров. Помню дедушку на костылях, которому на вид около 90 лет. Деньги, которые он принес в старом целлофановом пакете, он явно собирал не один год. Он купил на них сертификат.

Я тогда купил золотые изделия на четыре тысячи долларов. Через неделю получил обещанные три процента от этой суммы. И на радостях, что схема работает, докупил золота еще на четыре тысячи долларов. Но уже на следующей неделе никаких денег не получил.

«Схема такая: чем больше людей приведешь, тем выше у тебя будет процент выплат и статус в компании»

— В личном кабинете на сайте значилось, что проценты продолжают приходить. Вот только вывести на карту их уже было невозможно — функция оказалась недоступна, — говорит Виктор. — Звонил на «горячую линию» организации, но там говорили о не зависящих от них «технических проблемах». Потом организация начала прикрываться карантином — дескать, магазины временно закрылись, придется подождать. Но на самом деле выплаты закончились еще до карантина.

А в мае магазины открылись. Однако выплаты при этом не возобновились. B2B Jewelry активно принимала новых клиентов, а старые уже несколько месяцев сидели ни с чем. Позже в наших личных кабинетах появилась пометка «предыдущие». То есть мы были уже предыдущими клиентами, которым никто ничего не собирался возвращать.

Многие люди хотели вернуть свои сертификаты и получить назад деньги, которые вносили (пускай даже без процентов). Им отказывали. А некоторых вкладчиков даже удавалось «развести» на новые вложения. Знаю тех, кто приходил с целью обменять сертификат на изделия, но его уговаривали на хитрую схему «1+1»: купить еще один сертификат и за это получать еще больший процент. В организации уверяли, что проблемы временные и совсем скоро выплаты возобновятся. Некоторые верили.

Среди участников, кстати, много тех, кто, чтобы вложиться в B2B Jewelry, брал в банках кредиты. А кто-то отдавал все свои сбережения… Не удивлюсь, если сейчас начнутся самоубийства. Недавно в интернете появилось видео, как вкладчица B2B Jewelry порезала себе вены. Другие готовят коктейли Молотова… В некоторых городах уже громили магазины этой сети. Кстати, после очередного такого погрома нам («предыдущим» вкладчикам) бросили подачку — у меня, например, появилась возможность вывести на карту тысячу гривен. Это была разовая акция. Больше никто не вернул ни копейки.

Что касается ювелирных украшений, то их цена и близко не соответствует той, по которой я их купил в B2B Jewelry. Например, я заплатил за изделие 5 тысяч 400 гривен. А в соседнем ювелирном оно стоит 1 тысячу 800.

У многих знакомых из-за происходящего теперь распадаются семьи. Близкие родственники становятся заклятыми врагами — каждый обвиняет в случившемся того, кто его в эту пирамиду втянул. Схема устроена так, что чем больше людей ты приведешь, тем выше будет процент твоих выплат и статус в компании. Активным участникам даже присваивали звания — например, можно было стать «золотым директором» компании.

Билборды и офисы B2B Jewelry были во многих городах

Несколько месяцев назад на YouTube-канале Bihus.Info появилось видео, в котором рассказывалось о сетевом маркетинге B2B Jewelry: каждый клиент мог привлечь в компанию знакомых и за это должен был получать бонусы с их покупок — от 8 до 19 процентов. Привлекая все больше клиентов, можно было от «новичка» дойти до «менеджера», «золотого мастера» и даже «золотого директора».

В начале июля Виктор устроил возле одного из магазинов в Ривном одиночный пикет.

— Из самого магазина меня выгнала охрана, — вспоминает мужчина. — Потому что я приходил и задавал вопросы. И рассказывал новым клиентам, что все это обман. Когда устроил пикет, сотрудники магазина вызвали полицию. Но полицейские не стали меня трогать и даже тихонько поблагодарили — сказали, что в их семьях тоже есть пострадавшие.

«Семейный врач предложила поучаствовать в «выгодном инвестиционном проекте»

— Не поверите, но меня в эту организацию затянула семейный врач, — рассказал «ФАКТАМ» 66-летний Борис Трембовецкий из Одессы. — В прошлом году у меня обострились проблемы с желудком и зашла речь об операции. Я сказал, что на операцию и длительное лечение нет средств, и врач предложила поучаствовать в «выгодном инвестиционном проекте»: «Вы и на операцию заработаете, и еще деньги останутся». Сказала, что уже привлекла в этот проект всех своих родных и многих пациентов. В результате она сама купила мне сертификат за пять тысяч гривен. Пришлось рассчитываться с ней деньгами с кредитной карточки. Это было 1 февраля 2020 года — и месяц я получал обещанные проценты. «Я же говорила, что здесь все честно, -- ликовала врач. — Но вообще-то сертификат на пять тысяч гривен — это несерьезно. Вложите больше, и вы увидите, какие будут проценты».

В результате я опустошил все свои кредитные карточки, сняв с них в общей сложности 18 тысяч гривен. На эту сумму купил еще сертификат. После чего дважды получил обещанные проценты — и выплаты закончились. На сегодняшний день мне должны были вернуть уже 4 тысячи 500 гривен, а я за все эти месяцы получил только 77 гривен. Самое ужасное, что мне по-прежнему необходимо лечение. И у меня теперь большие долги перед банками — нечем пополнять кредитные карточки. С 2 тысяч 100 гривен моей пенсии банк сразу снимает 50 процентов в счет погашения задолженности. А семейный врач не берет трубку. Очевидно, ей нечего мне сказать.

Сейчас оба наших собеседника намерены судиться с B2B Jewelry. Есть ли у них шансы отсудить деньги, сказать сложно, Ведь при покупке изделий они, как и все остальные, не подписывали никаких договоров.

В журналистском расследовании издания «ЛІГА.Финансы» сказано, что юридического лица B2B Jewelry в Украине не существует. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода «Шарм», расположенного в городе Ладыжин под Винницей. Создатель компании — Николай Гонта. Он, согласно данным издания, владеет упомянутым ювелирным заводом. Магазины B2B Jewelry работали не только в Украине, но и в России, и в Казахстане.

Кстати, о том, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды, предостерегала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и призывала людей не инвестировать в проект.

Когда в марте 2020 года B2B Jewelry приостановила выплаты вкладчикам, Николай Гонта в видеообращении к инвесторам заявил, что проект B2B Jewelry ставят на паузу, включая выплаты кешбэков и вывод средств. Гонта обещал, что, как только закончится карантин, все магазины сети откроются и выплаты возобновятся. И, кстати, даже сейчас после заявления пресс-службы СБУ Гонта заявил, что ювелирные магазины сети «продолжают работать в обычном режиме».

Тем временем в пресс-службе СБУ сообщили о том, что «по результатам следственных действий будет принято решение по поводу сообщения о подозрении организаторам по статьям «Мошенничество с финансовыми ресурсами» и «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем».

По данным СБУ, злоумышленники присвоили более 250 миллионов долларов

Почему, несмотря на всем известные истории с финансовыми пирамидами и их печальным исходом (достаточно вспомнить хотя бы «МММ» Сергея Мавроди — крупнейшую финансовую пирамиду, из-за которой пострадали миллионы вкладчиков, в том числе и в Украине), люди продолжают нести деньги в подобные организации? По словам психолога, пострадавшими движут стремление получить быстрые деньги, азарт, наивность, доверчивость и амбиции.

— Создатели финансовых пирамид хорошо знают психологию людей и умело манипулируют сознанием жертв, создавая иллюзию прозрачности, понятности и надежности вложения финансовых средств, — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева. — Наличие альтернативы — товар или сертификат, возможность выбора периодичности выплаты процентов, а также предложение участия в многоуровневых партнерских программах создают у вкладчиков иллюзию добровольности принимаемого решения и контроля над ситуацией. Стремление получать баснословные проценты на вложенные средства (иногда мошенники обещают до 700 процентов годовых!) ничего при этом не делая, оказывается ведущим мотивом вступления людей в сомнительные, а подчас и опасные проекты.

Понять, что вам предлагают участие в финансовой пирамиде, можно по следующим признакам:

Для участия необходимо вложить достаточно большую сумму денег.

Вкладчику гарантируют высокую доходность и полный возврат затраченных средств.

Для получения прибыли необходимо привлекать людей, которые также должны вкладывать деньги.

На сайте информация об организации имеет размытый характер, однако изобилует рекламными и агитационными текстами с броскими фотографиями и картинками, целью которых является эмоциональное вовлечение человека в смоделированную ситуацию для осуществления последующего психологического управления жертвой.

По словам Наталии Бугаевой, создатели финансовых пирамид с целью привлечения новых вкладчиков постоянно совершенствуют мошеннические схемы:

— Организаторы проекта прописывают легенду о том, что проект давно существует на рынке, имеет высокую репутацию и завоевал доверие клиентов. В качестве партнеров проекта приводят названия реально существующих или вымышленных зарубежных компаний. Вкладчикам часто предлагается реально существующий товар (при этом его качество может быть сомнительным) или сертификаты, которые якобы гарантируют им высокую прибыль в зависимости от величины вложенной суммы. При этом получение высокой прибыли зависит не от товарооборота, а от количества привлеченных людей — и это еще один признак того, что речь идет о финансовой пирамиде.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фейковых конторах по трудоустройству за границей и как не попасть на удочку аферистов.

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