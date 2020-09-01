В Украине «подпольщики» изготовили тысячи фальшивых документов для легализации иностранцев (фото)

Сотрудники СБУ задержали членов преступной группы, которые тысячами изготавливали фальшивые документы для нелегальной миграции иностранцев в ЕС. Ранее в Житомире задержали боевика ИГИЛ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники печатали фальшивые паспорта государств Евросоюза и продавали их выходцам из стран с повышенным террористическим риском — из Средней Азии и Ближнего Востока. Установлено более 300 эпизодов изготовления поддельных ID-карточек и загранпаспортов стран ЕС. У преступной группы в 12 регионах Украины было более 20 «оптовых заказчиков» фальшивых документов.

Группа действовала с 2017 года. Средний объем изготовления поддельных документов составлял от 200 до 320 штук в месяц. А их ориентировочное общее количество с начала деятельности — почти 4 000. Причем одним из «оптовых заказчиков» был сотрудник Национальной полиции.

СБУ блокировала работу цеха по изготовлению поддельных документов. Изъяты образцы фальшивок и оборудования для их изготовления, а также оружие и деньги.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области задержали египетского террориста.

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