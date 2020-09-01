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Происшествия

Возле Офиса Зеленского нашли боевую гранату: Банковая перекрыта

20:47 1 сентября 2020
ОП

Во вторник, 1 сентября, возле Офиса президента обнаружили гранату. Правоохранители проводят следственные действия на месте происшествия. За несколько дней до этого сожгли машину скандального нардепа фракции «Слуга народа» Гео Леросу.

Как сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале, в связи с происшествием улицу Банковую перекрыли правоохранители.

«Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату», — написал Качура.

Полиция Киева сообщила в своем Facebook, что В правительственном квартале задержали мужчину — при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Мужчину доставили в Печерское управление полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве сожгли автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану. В сеть попало видео с моментом поджога — мужчина с сумкой подошел к машине, оставил груз и ушел, после этого авто загорелось.

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