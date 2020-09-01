«Состоявшийся человек, благополучный»: полиция рассказала подробности о похитителе 4-летней девочки в Борисполе

Стали известны подробности задержания мужчины, похитившего 4-летнюю девочку в аэропорту Борисполь.

Как сообщает OBOZREVATEL, похититель вывез ребенка в поле за аэропортом «Борисполь», где его задержали полицейские.

«Конечно же, он не ожидал такого поворота, был в шоке. Понимаете, он поехал туда, где полицейские просто не должны были его найти. Поле, отсутствие освещения и так далее. Он действительно не думал, что попадется», — сказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, мужчина порвал на девочке брюки, оголил ее, но не успел довести свой умысел до конца.

«Ему 31 год, не женат, частный предприниматель. Имеет свой магазин канцелярских товаров. Что меня насторожило — мужчина живет возле школы и магазин тоже находится возле школы. Поэтому, забегая наперед, скажу: обязательно оперативные подразделения и следствие отработают, соберут информацию — не было ли со стороны подозреваемого особой „заинтересованности“ другими детьми», — отметил Андрей Небытов.

Он подчеркнул, что преступник — из нормальной семьи.

«Понимаете, он — состоявшийся человек, благополучный. Свой бизнес, есть автомобиль и так далее. Не вел отшельнический образ жизни, не было каких-либо „черт маньяка“. Просто обычный человек, каких рядом тысячи», — сказал начальник полиции Киевской области.

Ранее сообщалось, что мужчину, похитившего девочку в аэропорту «Борисполь» отправили под арест.

Фото: OBOZREVATEL

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