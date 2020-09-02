Требовали выкуп в 2 млн долларов: под Киевом похитили и незаконно удерживали успешного бизнесмена

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые подозреваются в похищении столичного предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения выкупа в сумме более 2 млн долларов. Ранее силовики арестовали членов вооруженной банды, которая специализировалась на разбойных нападениях в Киевской области.

О задержании сообщили 1 сентября 2020 года в столичной прокуратуре.

Правоохранителями было установлено, что 21 августа злоумышленники встретились с 48-летним успешным предпринимателем и под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева заманили его в машину, и похитили.

В дальнейшем, применив к потерпевшему медицинские препараты, похитители вывезли его в недостроенный дом в Киевской области, где незаконно удерживали, требуя за освобождение немалые денежные средства.

Не смирившись со своим похищением, пострадавший предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа дома. К сожалению, при падении предприниматель сломал обе конечности и был схвачен похитителями. После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

В ходе спецоперации 29 августа 2020 участников преступной группы задержали, а пострадавшего освободили, и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как отметил прокурор города Киева Олег Кипер, задержанные — жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания проведено 13 неотложных обысков, в ходе которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Также во время обысков у фигурантов изъяли большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила. Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения — финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов США.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Организаторам преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум — в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе по горячим следам была задержана банда вооруженных грабителей-«клофелинщиков».

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