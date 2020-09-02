Неудачный ужин на Троещине в Киеве: посетители кафе неожиданно стали участниками ДТП

В Киеве начала намечаться довольно странная тенденция: пришедшие в кафе люди становятся участниками дорожно-транспортного происшествия. Так, после недавнего «посещения» автомобилем летней площадки заведения общепита на Бессарабке в похожей ситуации оказались посетители McDonald’s, расположенного на улице Бальзака на столичном массиве Троещина.

На месте инцидента побывал корреспондент нашего издания, и ему удалось предварительно выяснить некоторые детали произошедшего.

Поздно вечером к McDonald’s сюда подъехал Hyundai.

Его водитель сделал заказ и должен был взять правее, чтобы вырулить на стоянку.

Но вопреки законам логики и термодинамики машина понеслась прямо, смела ограждение, ударила металлическую тумбу и зацепила столик, за которым сидели люди.

В результате удара были госпитализированы две посетительницы в возрасте примерно 20 и 40 лет. Диагнозы пострадавших уточняются, пока же известно, что у одной из дам — перелом костей ноги.

Что стало причиной произошедшего? Можно предположить, что молодой человек за рулем попросту перепутал педали.

Однако он отказался комментировать данный случай, и теперь выяснять все подробности придется правоохранителям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне ночью в России произошло другое не совсем обычное ДТП: жители оккупированного Донецка решили добираться в Украину через Россию, и их автобус разбился в Воронежской области РФ.

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