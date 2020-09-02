"Пропала при неизвестных обстоятельствах": в Киеве горе-мать "потеряла" малолетнего ребенка

Последний день лета, 31 августа, едва не закончился трагически для малолетней девочки, которая приехала в Киев со своей матерью и осталась одна на улицах шумного города. Ранее в Одессе женщина оставила подруге своего 7-месячного сына и исчезла

Об этом сообщили в полиции Киева.

«В 21:30 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о пропаже малолетнего ребенка. Мать девочки сообщила, что они отдыхали в Парке партизанской славы и полчаса назад при неизвестных обстоятельствах исчезла ее дочь», — говорится в сообщении.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что заявительница, 34-летняя жительница Киевской области, приехала с дочкой в столицу навестить родственников.

Похоже, встреча родственников оказалась настолько «теплой», что взрослые даже не обратили внимания на то, что девочка исчезла.

Нашли ее только через восемь часов, сообщили в полиции.

Выяснилось, что во время празднования встречи с родственниками, женщина оставила дочь на улице. Не зная, что делать, та растерялась и плакала. Благодаря случайному стечению обстоятельств она направилась к станции метро Харьковская, где встретила знакомую женщину.

Та попыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал. После этого она позвонила в полицию.

Передавая ребенка матери, правоохранители составили на нее административный протокол по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает уплату штрафа. Кроме того, административные материалы направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда подобные случаи могут иметь совершенно другой финал: в мае текущего года на Херсонщине родители-пьяницы лишились после очередной пьянки малолетних дочерей.

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