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Происшествия

В Житомирском военном институте им. Королева погиб курсант: первые подробности

10:42 2 сентября 2020
Гильзы

Во вторник, 1 сентября, в Житомирском военном институте имени С.П. Королева в результате неосторожного обращения с оружием погиб курсант. Ранее сотрудница исправительной колонии на Кировоградщине застрелилась на наблюдательной вышке.

Как информирует пресс-служба вуза, трагедия произошла в первый учебный день.

«С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции», — сообщается на сайте института.

Ранее стало известно, что курсанткам военной медицинской академии, пострадавшим в результате ДТП, произошедшего в Киеве по вине пьяного майора, вручили погоны младших лейтенантов.

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В Житомирском военном институте им. Королева погиб курсант: первые подробности

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