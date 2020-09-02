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Происшествия

Во Львове капитан полиции установила незаконную прослушку, а потом продавала информацию

10:57 2 сентября 2020
незаконная прослушка

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении 29-летней следователя одного из отделов полиции Львова (ранее в Киеве разоблачили группу полицейских, которые следили за людьми за деньги).

— По версии следствия, капитан полиции незаконно собирала и передавала третьим лицам конфиденциальную информацию телефонных звонков, — сообщает прокуратура Львовской области.

Следователь получала доступ к информации мобильного оператора на основании подделанных протоколов допроса. В эти протоколы она вносила номера телефонов, которые ее интересовали, а сами документы передавала в суд, чтобы получить разрешение на получение конфиденциальных данных, которые потом передавала «заказчику».

Задерживали злоумышленницу следователи Львовского теруправления Госбюро расследований и сотрудники СБУ. Ей объявлено о подозрении, открыто уголовное производство по статьям «Нарушение неприкосновенности частного жилья» и «Служебный подлог». Капитану полиции грозит до 5 лет лишения свободы.

По информации других источников, незаконным прослушиванием телефонных разговоров и продажей их содержания занималась следователь Сыховского райотдела полиции Львова.

Между тем ранее сотрудников СБУ на Донбассе уличили в том, что они торговали данными прослушки, а в Киеве работники спецслужбы и полицейские организовали группу так называемых «международных детективов», которые «сливали» данные иностранным дипломатам.

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