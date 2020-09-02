Пропагандировали идеи "русского мира": СБУ задержала интернет-агитаторов (фото)

Сотрудники СБУ задержали интернет-агитаторов, пропагандировавших пророссийские идеи и агитировавших за «русскую весну». Один из них работал в Киеве, а второй — в Сумах, где недавно на подобной деятельности поймали бывшего украинского военнослужащего.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, житель Киева в соцсетях «проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для России ракурсе, распространял информацию с призывами к действиям, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины».

А его «коллега» в Сумах призывал к насильственному изменению конституционного строя. Мужчина, длительное время проживавший в России, вернулся домой и начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами захвату государственной власти в Украине.

«Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи „русского мира“ и „русской весны“, агитировал за создание так называемой „Новороссии“ и подстрекал украинских военнослужащих к антигосударственным насильственным действиям», — говорится в сообщении.

Оба задержанных стали фигурантами уголовных производств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, действовавших под управлением «Министерства информации ДНР». В группу входили пятеро жителей Мариуполя

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