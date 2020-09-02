В Киеве избили нардепа Полякова: что произошло
В среду, 2 сентября, в Киеве неизвестные напали народного депутата Украины Антона Полякова, ранее входившего во фракцию «Слуга народа».
Как сообщили изданию OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, инцидент произошел рано утром. Около 05:00 возле кафе «Джаз» в Шевченковском районе столицы два человека напали на Полякова и нанесли ему телесные повреждения. Затем они скрылись на автомобиле Toyota.
Для задержания злоумышленников правоохранители объявили в столице операцию «Перехват».
Медики оказали пострадавшему народному депутату помощь и не госпитализировали его.
Поляков входил во фракцию «Слуга народа», но был исключен из нее. Сейчас он входит в депутатскую группу «За майбутнє».
Ранее сообщалось, что нардеп Антон Поляков подал больше 6 тысяч правок к проекту «антиколомойского» закона.329
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