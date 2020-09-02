В Киеве на Троещине авто влетело в McDonald’s: опубликовано видео с места ЧП

В сеть выложили видео с места ДТП, случившегося на столичной Троещине, где авто вылетело на летнюю площадку McDonald’s.

По информации «Киева Оперативного», пострадали два человека — их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожее ДТП произошло днем ранее в районе столичной Бессарабки — там авто также вылетело на летнюю площадку кафе, где находились люди. Пострадал 35-летний мужчина, которого увезли медики.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ».

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