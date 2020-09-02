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Происшествия

Гибель курсанта в Житомире была самоубийством: вскрылись новые подробности ЧП

15:36 2 сентября 2020
курсанты

Курсант Житомирского военного института имени С.П. Королева, которого нашли мертвым 1 сентября, покончил с собой из-за неразделенной любви.

Трагедия с семнадцатилетним парнем произошла в первый день занятий на полигоне в палаточном городке. Первокурснику выдали оружие для учений, после чего он исчез. Спустя время тело парня нашли с огнестрельным ранением неподалеку от хозяйственной постройки, сообщает ТСН.

В части рассказали, что он стоял в одном строю, готовился выйти на огневой рубеж. Но потом «ускользнул».

По словам начальника института Александра Левченко, ЧП не связано с прохождением военной службы, а произошло из-за неразделенной любви. Парень оставил предсмертную записку, в которой обращение к девушке.

Предварительная версия — самоубийство. Дело ведет военная прокуратура.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о курсантках военной медицинской академии, пострадавших в результате ДТП по вине пьяного майора. Девушкам в госпитале вручили погоны младших лейтенантов.

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