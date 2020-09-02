Гибель курсанта в Житомире была самоубийством: вскрылись новые подробности ЧП
Курсант Житомирского военного института имени С.П. Королева, которого нашли мертвым 1 сентября, покончил с собой из-за неразделенной любви.
Трагедия с семнадцатилетним парнем произошла в первый день занятий на полигоне в палаточном городке. Первокурснику выдали оружие для учений, после чего он исчез. Спустя время тело парня нашли с огнестрельным ранением неподалеку от хозяйственной постройки, сообщает ТСН.
В части рассказали, что он стоял в одном строю, готовился выйти на огневой рубеж. Но потом «ускользнул».
По словам начальника института Александра Левченко, ЧП не связано с прохождением военной службы, а произошло из-за неразделенной любви. Парень оставил предсмертную записку, в которой обращение к девушке.
Предварительная версия — самоубийство. Дело ведет военная прокуратура.
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