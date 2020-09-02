"Пытался меня задушить": нардеп Поляков рассказал подробности нападения на него

Внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, на которого напали рано утром в среду, 2 сентября, заявил, что не знает мотивов нападавших.

«Человек пытался дважды задушить и пару раз я получил в грудную клетку. Затем они (нападавшие, — Авт.) уехали. Были сначала на одной машине, а поехали на другой. Я вызвал полицию, составили протокол, потом я поехал в больницу, там зафиксировали легкие телесные повреждения», — цитирует Полякова «Укринформ».

После больницы нардеп отправился на работу в парламент, а вечером планирует посетить районный отдел полиции.

«Мотивов (нападения, — Авт.) не знаю. Возможно, человек был просто неадекватен. Возможно, меня просто с кем-то перепутали, меня по имени никто не называл, а были только угрозы. Возможно, могут быть и другие версии», — заявил нардеп и добавил, что по его информации, полицейские перехватывали авто, но был ли за рулем нападавший или нет, не известно.

Объясняя свое нахождение на улице в пять часов утра, Антон Поляков заявил, что работает в напряженном режиме в связи с предвыборной кампанией, однако напрямую нападение на себя с этим не связал. По его словам, в момент нападения он ждал такси.

«Исходя из того, что вообще происходит в стране, все можно связывать с политической деятельностью. Видите, кому-то машину сожгли, кого-то избили, кого-то догнали, а кого-то — нет. Я надеюсь, что это просто совпадение и человек был не в адеквате, и не более того», — уточнил депутат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные сожгли автомобиль народного депутата Украины Гео Лероса.

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