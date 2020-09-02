На Харьковщине горят 400 гектаров леса, началась эвакуация населения

В среду, 2 сентября, в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества возник лесной пожар. Известно, что июльские лесные пожары на Луганщине нанесли ущерб в 5 миллиардов гривен.

Спасателям Харьковщины сообщили о возгорании между населенными пунктами Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района.

Площадь пожара охватила 400 га, из них 100 га верхового пожара, сообщили в областном главке ГСЧС. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовка, граничащего с лесом. В результате пожара уничтожено 8 жилых домов.

Для эвакуации населения спасатели привлекли автобус. В тушении огня задействовано 18 единиц техники, 80 человек личного состава, пожарный поезд и пожарный самолет АН-32П.

Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. Представители ГСЧС сообщили, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил.

Предварительная причина пожара на Харьковщине — возгорание свалки, из которого за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Президент подчеркнул, что должен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас», — цитируют слова Зеленского в Офисе президента.

Напомним, 1 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты лесов. Документ предусматривает увеличение штрафов для виновных в пожарах. Максимальная сумма штрафа составит 30 600 гривен.

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