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Происшествия

Полиция разыскала обидчика нардепа Полякова

18:41 2 сентября 2020
Поляков

Патрульные полицейские Киева нашли мужчину, у которого утром 2 сентября произошел конфликт с народным депутатом Украины Антоном Поляковым.

Патрульные получили ориентировку по плану «Перехват» и с помощью камер видеонаблюдения установили маршрут машины, водитель которой напал на Полякова, до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных.

«Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении столичной патрульной полиции в Facebook.

Напомним, на народного депутата Украины Антона Полякова напали рано утром возле кафе «Джаз» в Шевченковском районе столицы два человека, которые затем скрылись на автомобиле Toyota.

Для задержания злоумышленников правоохранители объявили в столице операцию «Перехват». Медики оказали пострадавшему народному депутату помощь и не госпитализировали его.

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