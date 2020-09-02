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В Киеве задержали хулигана, "напавшего" на главный флаг Украины (фото)

19:31 2 сентября 2020
задержание

В Киеве возле памятника Родины-матери, где недавно установили самый большой государственный флаг Украины, задержали мужчину, который намеревался сломать освещение на новом флагштоке.

Представители Муниципальной варты передали нарушителя полиции, передает «Киев Оперативный».

Напомним, недавно на флагштоке проводили регламентные работы и меняли полотнище. Для этого флаг временно опускали.

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В Киеве задержали хулигана, "напавшего" на главный флаг Украины (фото)

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